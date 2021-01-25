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Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Київ, Понеділок 25 січня 2021 10:09
Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подорожчав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 25 січня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,17 гривень за долар, курс купівлі до 28,15 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 34,30 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,1500 - 28,1700 грн/долар, євро 34,2810 - 34,3054 грн/євро, російський рубль 0,3765 - 0,3769.

Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Нагадаємо, 22 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,1400 - 28,1600 грн/долар, євро 34,2520 - 34,2763 грн/євро, російський рубль 0,3761 - 0,3766 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 25 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,16 гривень за долар. Курс знизився на 9 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 25 січня встановлено на такому рівні: 28,1648 гривень за 1 долар (-0,0913 грн). При цьому курс долара на 22 січня становить: 28,2561 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після двох днів зростання.

Прогноз

протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,2/28,4 грн.

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