Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 11 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,27 гривен за доллар, курс в покупке до 28,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 36 копеек до 34,44 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,2500 - 28,2700 грн/доллар, евро 34,4282 - 34,4498 грн/евро, российский рубль 0,3789 - 0,3793 грн/рубль.

Отметим, 6 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2400 - 28,2600 грн/доллар, евро 34,7832 - 34,8050 грн/евро, российский рубль 0,3835 - 0,3839 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,28 гривен за доллар. Курс на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 января установлен на таком уровне: 28,2847 гривен за 1 доллар (-0,1181 грн). При этом курс доллара на 6 января составляет: 28,4028 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд после роста в начале года.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн.