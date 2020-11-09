Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара после обвала на прошлой неделе

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 9 ноября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,16 гривен за доллар, курс в покупке до 28,14 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 33,48 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,1400 - 28,1600 грн/доллар, евро 33,4612 - 33,4850 грн/евро, российский рубль 0,3556 - 0,3661 грн/рубль.

Отметим, 6 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,12000 - 28,1500 грн/доллар, евро 33,3559 - 33,3915 грн/евро, российский рубль 0,3615 - 0,3620 грн/рубль.

Курс НБУ

На 9 ноября Национальный банк Украины резко опустил официальный курс доллара до 28,13 гривен. Разница с предыдущим банковским днем составила 22 копейки.

Официальный курс гривны к доллару на 9 ноября установлен на уровне 28,1375 гривен за 1 доллар (- 0,2268 грн). При этом курс на 6 ноября составлял 28,3643 гривен за 1 доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков Альпари, на текущей неделе курс доллара может опуститься ниже психологической отметки в 28 гривен. На прошлой неделе курс снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,3-1,4%.