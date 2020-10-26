Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся выше уровня 28,30

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 26 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копейки до 28,33 гривен за доллар, курс в покупке до 28,31 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,46 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,3100 - 28,3300 грн/доллар, евро 33,4822 - 33,5058 грн/евро, российский рубль 0,3700 - 0,3704 грн/рубль.

Отметим, 23 октября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3100 - 28,3250 грн/доллар, евро 33,5133 - 33,5283 грн/евро, российский рубль 0,3706 - 0,3709 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,29 гривен за доллар. Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 26 октября установлен на таком уровне: 28,2911 гривен за 1 доллар (+0,0261 грн). При этом курс доллара на 23 октября составляет 28,2650 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет после трех дней снижения.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,2/28,4 грн.