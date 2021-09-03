Межбанк открылся курсом доллара ниже 27 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 3 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копейки до 26,97 гривен за доллар, курс в покупке до 26,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 32,03 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Напомним, торги по доллару 2 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,9550 - 26,9750 грн/доллар, евро 31,9632 - 31,9869 грн/евро, российский рубль 0,3701 - 0,3707 грн/рубль.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,9500 - 26,9700 грн/доллар, евро 32,0139 - 32,0322 грн/евро, российский рубль 0,3695 - 0,3699 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 27,02 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В первую неделю сентября ожидается рост курса доллара. К концу следующей рабочей недели он может торговаться выше 27 гривен.