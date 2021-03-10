Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 10 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,70 гривен за доллар, курс в покупке до 27,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 32,91 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 9 марта 2021 года закрылись в диапазоне: 27,7200 - 27,7400 грн/доллар, евро 32,9895 - 33,0106 грн/евро, российский рубль 0,3749 - 0,3754 грн/рубль.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,6900 - 27,7050 грн/доллар, евро 32,9095 - 32,9163 грн/евро, российский рубль 0,3739 - 0,3743 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,74 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 10 марта установлен на таком уровне: 27,7431 гривен за 1 доллар (+0,0340 грн). При этом курс доллара на 9 марта составляет 27,7091гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс вырос после снижения в течение четырех дней подряд.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.