Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 23 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 26,64 гривен за доллар, курс в покупке до 26,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 30,07 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,6250 - 26,6450 грн/доллар, евро 30,0543 - 30,0742 грн/евро, российский рубль 0,3865 - 0,3871 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6250 26,6450 EUR/UAH 30,0543 30,0742 RUB/UAH 0,3865 0,3871

Отметим, торги по доллару на межбанке 22 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,6700 - 26,6900 грн/доллар, евро 29,9877 - 30,0102 грн/евро, российский рубль 0,3852 - 0,3857 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,66 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Аналитики прогнозируют, что на этой неделе курс доллара будет находиться около отметки 26,7/26,9 гривен.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 15-19 июня 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 110,0 млн долларов и не проводил интервенций по продаже валюты.