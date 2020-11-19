Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 19 ноября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,20 гривен за доллар, курс в покупке до 28,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 33,43 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,1850 - 28,2000 грн/доллар, евро 33,3907 - 33,4085 грн/евро, российский рубль 0,3689 - 0,3693 грн/рубль.

Отметим, 18 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1750 - 28,1900 грн/доллар, евро 33,4268 - 33,4389 грн/евро, российский рубль 0,3705 - 0,3708 грн/рубль. Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,13 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 19 ноября установлен на таком уровне: 28,1300 гривен за 1 доллар (+0,0233 грн). При этом курс доллара на 18 ноября составляет 28,1067 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс вырос после трех дней снижения.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение недели курс доллара к гривне будет постепенно снижаться. Наиболее вероятный сценарий - это сохранение текущей динамики и цены в 28,10 гривен за доллар.

Курсы валют на открытии межбанка 19 ноября. Доллар стоит 28,20 грн/доллар