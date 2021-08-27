Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 27 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 26,88 гривень за долар, курс в покупці до 26,85 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 31,63 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,8600 - 26,8800 грн/долар, євро 31,6142 - 31,6323 грн/євро, російський рубль 0,3625 - 0,3629 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару 26 серпня закрилися в діапазоні: долар 26,8300 - 26,8500 грн/долар, євро 31,5332 - 31,5568 грн/євро, російський рубль 0,3610 - 0,3616 грн/рубль.