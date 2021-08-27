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Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

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Україна, П'ятниця 27 серпня 2021 10:13
Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара Фото: курс долара виріс на 3 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 27 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 26,88 гривень за долар, курс в покупці до 26,85 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 31,63 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,8600 - 26,8800 грн/долар, євро 31,6142 - 31,6323 грн/євро, російський рубль 0,3625 - 0,3629 грн/рубль.

Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару 26 серпня закрилися в діапазоні: долар 26,8300 - 26,8500 грн/долар, євро 31,5332 - 31,5568 грн/євро, російський рубль 0,3610 - 0,3616 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара зростає четвертий день поспіль після падіння до річного мінімуму. Національний банк України (НБУ) на 27 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,77 гривень за долар. Курс на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

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