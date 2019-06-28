Мэй потребует от Путина выдачи фигурантов дела Скрипалей

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на полях саммита G20 потребует от российского президента Владимира Путина выдачи подозреваемый в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом она заявила перед вылетом в Осаку, передает The Guardian.

В частности, Мэй отметила, что заявит Путину о необходимости выдачи подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери весной 2018 года.

"Я собираюсь абсолютно четко изложить позицию Великобритании относительно случившегося в Солсбери. Мы считаем, что эти люди должны быть привлечены к ответственности", - заявила Мэй.

Она также пояснила, что Россия не выдает своих граждан. При этом Мэй указала, что существуют европейские ордера на арест подозреваемых, и если они выедут за пределы России, то Лондон сделает все, чтобы привлечь их к ответственности.

Напомним, ранее Путин в интервью британскому изданию Financial Times на вопрос о деле Скрипалей ответил, что предателей российского государства необходимо наказывать.

Бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в начале марта 2018 года в Солсбери. По версии британской стороны, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Оба пострадавших выжили, а сам инцидент стал громким политическим скандалом. Также сообщалось о причастности к инциденту агентов российского ГРУ Александра Петрова, Руслана Боширова и Сергея Федотова