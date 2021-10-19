Меценат Геннадий Выходцев: фестиваль "Парад надежд" оказался сильнее кризисов

17 октября соучредитель ГК "Фокстрот" Геннадий Выходцев поздравил участников популярного турнира "Парад надежд" по бально-спортивным танцам, который состоялся в Киеве.

"В 32 раз на фестиваль съехались и те спортсмены, которые только начинают свой путь в этом виде спорта, и те, кому уже аплодировали на легендарном Блэкпульском турнире в Великобритании. Подобные турниры нужны для того, чтобы все танцоры получали оценку своего ежедневного труда от лучших судей этого вида спорта. Наш бренд уже 19 лет - часть команды Валентины Федорчук, которая стояла у истоков спортивного танца в Украине и ежегодно собирает парад. Рады, что ее инициатива и сегодня формирует стандарты украинских турниров по спортивным танцам".

"Мы вернулись!, – сказала, открывая фестиваль, основательница международных соревнований "Парад надежд Валентина Федорчук" председатель коллегии судей Ассоциации спортивного танца в Украине, заслуженный тренер Украины. Ведь танцевальный фестиваль, ежегодно проводимый в Киеве вместе с Аленой Федорчук-Лемишко, появился 32 года назад, но в 2021 году из-за локдауна был перенесен с весны (традиционное время Парада в расписании украинских турниров) на осень этого же года.

За 2 дня турнира на паркет "Парада надежд-2021" в Киеве около тысячи раз вышли и профессиональные спортсмены, и начинающие в категориях "ювеналы", "юниоры", "молодежь", "взрослые", "Pro-Am" (тренер и ученик), “сеньоры” из более 100 клубов Украины и зарубежья (Польша, Молдова, Грузия и т.д.).

Победителями в категории "Взрослые" в латиноамериканской программе стала пара Денис Лебедь/Диана Калитвенцева из киевского клуба Dance Innovation Team.

Самые успешные начинающие спортсмены в европейской программе - пара Лев Панченко/Мария Гусак из киевского клуба MStudio, которые стали первыми в категории "Ювеналы 1+2 N".

Первое место в категории "Молодежь 2" в европейской программе заняли Дмитрий Лищук/Алина Куснер из харьковского клуба Sparta.

Самыми сильными в группе "Молодежь 1 Rising Stars" в латиноамериканской программе были признаны Андрей Савинский/Полина Беседина из киевского клуба Body Feet. Бесспорными лидерами ТОПа "Сеньоры" в латиноамериканской программе судьи выбрали пару Андрей Кокодиняк/Оксана Хомяк из львовского клуба "АматорЛьвів".

Один из звездных судей - участник шоу "Танці з зірками" - Денис Самсон выступил со своей партнершей Анастасией Сониной в категории "Pro-Am Cup Scholarship A (17-35), ученик и тренер" в латиноамериканской программе, и занял первое место.

Отличие парада от десятков турниров в Украине - кубок "Фокстрота". Все 8 отделений фестиваля начинались не только с гимна Украины, но и с выхода спортсменов на паркет в сопровождении ростовой куклы Фокси – тотемного символа бренда "Фокстрот". В 2021 году на паркете Парада надежд разыграли девятнадцатый по счету "Кубок Фокстрота" за лучшее исполнение одноименного танца. 12 пар вышли на паркет парада, танцуя лишь фокстрот. Лучшими в этом танце судьи назвали пару Александр Безкровный/Мария Савчук из харьковского клуба "Sparta".

Бренд "Фокстрот" вручил поощрения не только тройке спортсменов на пьедестале почета, но поощрительные призы всем участникам этого этапа соревнования.

Валентина Федорчук пригласила к судейству на параде около полусотни авторитетных рефери. Танцевальные навыки спортсменов оценивали неоднократные чемпионы мира и Европы Грэхем Освик и Алекс Иванец из Великобритании, Стефан Осенкоп и Бен Борк (Германия), Андреа Чигарелли и Фиоре Манзиони из Италияи, Януш Бялый (Польша), Андрей Андроник (Молдова). Всех удивил украинский судья - участник шоу "Танці з зірками" - Денис Самсон: после судейства он выступил со своей партнершей Анастасией Сониной в категории "Pro-Am Cup Scholarship A (17-35), ученик и тренер" в латиноамериканской программе, и занял первое место.

Уже второй год существует традиция звездного судейства на Параде надежд. В прошлом 2020 звездную коллегию возглавила олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова. В этом году председателем звездных судей стала главный редактор портала Hochu.ua Анна Иваненко. Звездные судьи выбрали пару №13 - Назар Виговський/Полина Лебедь, представителей киевского клуба Dance Innovation Team, которые выступали в категории "Юниоры 2" в латиноамериканской программе.

Свои голоса за этих спортсменов отдал Спартак Суббота, психиатр, научный руководитель института когнитивного моделирования и ведущий нового шоу "Не ври мне" на телеканале LIVE, а также Yatsuta (основательница и педагог студии Sweet Family Club) певица, телеведущая, обладательницей титула "MRS. WORLD BEAUTY".

Валентина Федорчук собрала не только известных судей, классных танцоров и селебрити, но и команду звездных партнеров. Спортсмены получили подарки от Группы компаний Фокстрот, сокового партнера - ТМ "Садочок" компании Pepsico в Украине и доброго партнера - производитель мягких игрушек ТМ "Гулливер Страна". Среди партнеров фестиваля - гостиница "Рэдиссон Блу Подол", танцевальный магазин Dance me, вода "San Benedetto".

Информационную поддержку "Парада надежд 2021" осуществляли медиапартнеры: медиа холдинг OBOZREVATEL, всеукраинское издание "Зеркало недели - Украина", информационное агентство "Интерфакс-Украина", информационное агентство "РБК-Украина" и всеукраинская газета "День".

Информационными партнерами Парада Надежд стали телеканалы Прямой и Live, лучший онлайн-портал обо всем, чем интересуется современная женщина Hochu.ua, интернет порталы Eurostar, Lucky Ukraine, Studio of my dreams, Glory, Cut и онлайн журнал Star Brothers. Промо-партнером фестиваля уже в седьмой раз стало PR-агентство BeMyMedia.

Организаторы приглашают читателей следить за новостями этого и будущих фестивалей на официальной странице FB https://www.facebook.com/groups/241505113899088 и в Instagram https://www.instagram.com/parad_nadiy/?hl=ru