UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи може зупинитись метро без світла та як працюють підземні станції: офіційна відповідь

Метрополітен працює в режимі воєнного стану (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Стабілізаційні відключення електроенергії на тлі повномасштабної війни та регулярних ворожих обстрілів впливають як на життя громадян, так і на роботу підприємств. Проте чи знаєте ви, як за таких умов працює столичний метрополітен і чи може без світла зупинитись рух потягів?

РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен" розповідає, що відомо про роботу підприємства на тлі стабілізаційних відключень.

Чи може без світла зупинитись рух метро

Згідно з інформацією, наданою РБК-Україна, нині KП "Київський метрополітен" працює в режимі воєнного стану та, відповідно, забезпечує:

  • перевезення пасажирів
  • цілодобову роботу підземних станцій у режимі укриття

"Метрополітен є одною із найскладніших інженерних систем. Зокрема схема електропостачання підприємства збудована таким чином, що передбачає резервування електроживлення споживачів, у тому числі рухомого складу у випадку знеструмлення частини підстанцій", - пояснили у прес-службі КП.

Як працюють підземні станції метро

У випадку повної відсутності постачання електроенергії, підземні станції метрополітену будуть працювати як укриття - із забезпеченням функціонування всіх необхідних систем життєдіяльності шляхом живлення від автономних джерел.

У метрополітені уточнили, що на 46 підземних станціях:

  • передбачені спеціально облаштовані санітарні вузли
  • визначені місця з фонтанчиками з водою

"Також на станціях в наявності розкладні стільчики, модульні лавки, ковдри та матраци, які населення може використовувати для більш комфортного перебування на станціях під час укриття", - додали у прес-службі.

Крім цього:

  • всі станції облаштовані мобільним інтернет-зв'язком 4G
  • на 19 станціях облаштовано точки з UЅВ-зарядками (де можна підзарядити мобільні телефони чи інші гаджети)

Хто схвалює рішення щодо роботи метро

Графіки руху поїздів на лініях метрополітену складаються відповідно до величин пасажиропотоків та з урахуванням:

  • наявної кількості рухомого складу
  • укомплектованості штату працівників підприємства

Ці графіки затверджуються керівництвом метрополітену за погодженням із Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - як замовником транспортних послуг.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому без електрики не працюють світлофори.

Читайте також про основні виклики в умовах відключень електроенергії та шляхи їх подолання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївМетроВідключеня світла