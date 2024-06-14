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Чи може зупинитись метро без світла та як працюють підземні станції: офіційна відповідь

П'ятниця 14 червня 2024 06:30
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Чи може зупинитись метро без світла та як працюють підземні станції: офіційна відповідь Метрополітен працює в режимі воєнного стану (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Стабілізаційні відключення електроенергії на тлі повномасштабної війни та регулярних ворожих обстрілів впливають як на життя громадян, так і на роботу підприємств. Проте чи знаєте ви, як за таких умов працює столичний метрополітен і чи може без світла зупинитись рух потягів?

РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен" розповідає, що відомо про роботу підприємства на тлі стабілізаційних відключень.

Чи може без світла зупинитись рух метро

Згідно з інформацією, наданою РБК-Україна, нині KП "Київський метрополітен" працює в режимі воєнного стану та, відповідно, забезпечує:

  • перевезення пасажирів
  • цілодобову роботу підземних станцій у режимі укриття

"Метрополітен є одною із найскладніших інженерних систем. Зокрема схема електропостачання підприємства збудована таким чином, що передбачає резервування електроживлення споживачів, у тому числі рухомого складу у випадку знеструмлення частини підстанцій", - пояснили у прес-службі КП.

Як працюють підземні станції метро

У випадку повної відсутності постачання електроенергії, підземні станції метрополітену будуть працювати як укриття - із забезпеченням функціонування всіх необхідних систем життєдіяльності шляхом живлення від автономних джерел.

У метрополітені уточнили, що на 46 підземних станціях:

  • передбачені спеціально облаштовані санітарні вузли
  • визначені місця з фонтанчиками з водою

"Також на станціях в наявності розкладні стільчики, модульні лавки, ковдри та матраци, які населення може використовувати для більш комфортного перебування на станціях під час укриття", - додали у прес-службі.

Крім цього:

  • всі станції облаштовані мобільним інтернет-зв'язком 4G
  • на 19 станціях облаштовано точки з UЅВ-зарядками (де можна підзарядити мобільні телефони чи інші гаджети)

Хто схвалює рішення щодо роботи метро

Графіки руху поїздів на лініях метрополітену складаються відповідно до величин пасажиропотоків та з урахуванням:

  • наявної кількості рухомого складу
  • укомплектованості штату працівників підприємства

Ці графіки затверджуються керівництвом метрополітену за погодженням із Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - як замовником транспортних послуг.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому без електрики не працюють світлофори.

Читайте також про основні виклики в умовах відключень електроенергії та шляхи їх подолання.

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