Может ли остановиться метро без света и как работают подземные станции: официальный ответ

Стабилизационные отключения электроэнергии на фоне полномасштабной войны и регулярных вражеских обстрелов влияют как на жизнь граждан, так и на работу предприятий. Однако знаете ли вы, как при таких условиях работает столичный метрополитен и может ли без света остановиться движение поездов?

РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен" рассказывает, что известно о работе предприятия на фоне стабилизационных отключений.

Может ли без света остановиться движение метро

Согласно информации, предоставленной РБК-Украина, сегодня KП "Киевский метрополитен" работает в режиме военного положения и, соответственно, обеспечивает:

перевозку пассажиров

круглосуточную работу подземных станций в режиме укрытия

"Метрополитен является одной из самых сложных инженерных систем. В частности, схема электроснабжения предприятия построена таким образом, что предусматривает резервирование электропитания потребителей, в том числе подвижного состава в случае обесточивания части подстанций", - пояснили в пресс-службе КП.

Как работают подземные станции метро

В случае полного отсутствия поставки электроэнергии подземные станции метрополитена будут работать как укрытие - с обеспечением функционирования всех необходимых систем жизнедеятельности путем питания от автономных источников.

В метрополитене уточнили, что на 46 подземных станциях:

предусмотрены специально оборудованные санитарные узлы

определены места с фонтанчиками с водой

"Также на станциях в наличии раскладные стульчики, модульные лавки, одеяла и матрасы, которые население может использовать для более комфортного пребывания на станциях во время укрытия", - добавили в пресс-службе.

Кроме этого:

все станции оснащены мобильной интернет-связью 4G

на 19 станциях оборудованы точки с UЅВ-зарядками (где можно подзарядить мобильные телефоны или другие гаджеты)

Кто принимает решение о работе метро

Графики движения поездов на линиях метрополитена составляются в соответствии с величинами пассажиропотоков и с учетом:

имеющегося количества подвижного состава

укомплектованности штата работников предприятия

Эти графики утверждаются руководством метрополитена по согласованию с Департаментом транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) - как заказчиком транспортных услуг.