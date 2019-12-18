В "Метробуде" заявили о попытке рейдерского захвата предприятия

Иллюстративное фото (metrobud.kiev.ua)

"Киевметробуд" официально обратился к правоохранительным органам

Во время проведения внеочередного общего собрания акционеров 17 декабря ПАО "Киевметробуд" подверглось попытке рейдерской атаки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным пресс-службы, используя поддельный пакет документов, при поддержке отряда "титушек", была совершена попытка установить контроль над предприятием.

"На данный момент мы делаем все возможное, чтобы защитить предприятие от рейдерского захвата. Мы призываем правоохранительные органы обратить внимание на неправомерные действия со стороны заинтересованных лиц. Мы имеем четкое понимание, что предприятие, которое сейчас задействовано в крупном инфраструктурном проекте, который финансируется за счет бюджета, является лакомым куском для людей, которые привыкли к хищению государственных средств", - отметил генеральный директор ПАО "Киевметробуд" Василий Кобиль.

Представители ПАО "Киевметробуд" официально обратились в правоохранительные органы с целью недопущения противоправных действий, которые могут привести к захвату предприятия.