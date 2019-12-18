У "Метробуді" заявили про спробу рейдерського захоплення підприємства

Ілюстративне фото (metrobud.kiev.ua)

"Київметробуд" офіційно звернувся до правоохоронних органів

Під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів 17 грудня ПАТ "Київметробуд" піддалося спробі рейдерської атаки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За даними прес-служби, використовуючи підроблений пакет документів, за підтримки загону "тітушок", було здійснено спробу встановити контроль над підприємством.

"На даний момент ми робимо все можливе, щоб захистити підприємство від рейдерського захоплення. Ми закликаємо правоохоронні органи звернути увагу на неправомірні дії з боку зацікавлених осіб. Ми маємо чітке розуміння, що підприємство, яке наразі задіяне в великому інфраструктурному проекті, що фінансується за рахунок бюджету, є ласим шматком для людей, які звикли до розкрадання державних коштів", - зауважив генеральний директор ПАТ "Київметробуд" Василь Кобіль.

Представники ПАТ "Київметробуд" офіційно звернулись до правоохоронних органів з метою недопущення протиправних дій, що можуть привести до захоплення підприємства.