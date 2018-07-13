Метро на Виноградарь может появиться в течение трех лет

КГГА утвердила проект строительства участка метро со станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь

Киевская городская государственная администрация (КГГА) утвердила проект строительства участка метро со станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь, который планируется осуществить в течение трех лет. Об этом говорится в распоряжении КГГА от 11 июля.

Так, КГГА утвердила проект строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с електродепо в Подольском районе.

Сообщается, что первая очередь строительства - это участок от станции метро "Сырец" до станции "Проспект Прада" с двумя станциями "Мостицкая" и "Проспект правды" и участком вилочного ответвление в сторону станции "Виноградарь".

Первую очередь строительства планируют выполнить за 36 месяцев. На нее потратят более 6,З млрд гривен. Строительство будет профинансировано из средств городского бюджета Киева.

Напомним, ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявлял, что строительство новой ветки метро в Киеве, на Троещину, может начаться в 2018 году.