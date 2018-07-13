Метро на Виноградар може з'явитися протягом трьох років

КМДА затвердила проект будівництва ділянки метро від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар

Київська міська державна адміністрація (КМДА) затвердила проект будівництва ділянки метро від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар, який планується здійснити протягом трьох років. Про це йдеться у розпорядженні КМДА від 11 липня.

Так, КМДА затвердила проект будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі.

Повідомляється, що перша черга будівництва - це ділянка від станції метро "Сирець" до станції "Проспект Прада" з двома станціями "Мостицька" і "Проспект правди" і ділянкою вилочного відгалуження в бік станції "Виноградар".

Першу чергу будівництва планують виконати за 36 місяців. На неї витратять понад 6,З млрд гривень. Будівництво буде профінансовано з коштів міського бюджету Києва.

Нагадаємо, раніше заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявляв, що будівництво нової гілки метро в Києві на Троєщину, може початися в 2018 році.