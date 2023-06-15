Команда METRO Україна запускає “Програму вдячності” для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Кожен учасник програми отримує можливість скористатися додатковими знижками на асортимент товарів у всіх працюючих торговельних центрах мережі METRO в Україні.

“Кожен день ми дякуємо нашим захисникам за безліч речей. Дякуємо за сніданки, дякуємо за сон, за дитячі посмішки, за можливість будувати та розвивати Україну. “Програма вдячності” є нашим способом подякувати та підтримати захисників і захисниць. Ми хочемо, щоб вони знали, що ми дуже цінуємо те, що вони роблять для всіх нас кожного дня, ризикуючи своїм життям. Це ще один із наших внесків у велику справу захисту України. Разом ми будуємо краще майбутнє!”, – коментує Олена Вдовиченко, генеральна директорка METRO Україна.

Щоб стати учасником Програми вдячності, в одному із торговельних центрів METRO на вході потрібно надати посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або ж їх нотаріально завірені копії, заповнити анкету та отримати картку клієнта. Учасники програми отримають картку METRO, яка надає 7% знижки на товари власних марок METRO та 3% знижки на обраний асортимент товарів, крім винятків, зазначених у правилах.

З початку повномасштабного вторгнення команда METRO Україна реалізує низку проєктів для допомоги ЗСУ та цивільним. Компанія надала гуманітарну допомогу на суму понад 45 млн грн. Щодня METRO передає десятки тисяч одиниць товарів на підтримку Збройних сил України, Сил територіальної оборони, лікарень, благодійних та громадських фондів, волонтерських організацій. Товарні запаси тимчасово зачинених торговельних центрів у Маріуполі та Миколаєві передали на потреби армії та місцевих громад. У серпні 2022 року METRO Україна долучилась до програми "Безпечна школа", у межах якої передали товари з асортименту своїх торговельних центрів для облаштування 20 шкільних укриттів у різних регіонах України.

Детальні умови програми можна переглянути тут.