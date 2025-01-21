Top Employer 2025: METRO Україна здобула престижну сертифікацію від Top Employers Institute

Top Employers Institute сертифікує організації за результатами дослідження "Найкращі практики в галузі управління персоналом". Під час дослідження експерти оцінюють виконання компанією 240 критеріїв у 20 сферах. Наприклад, такі аспекти як можливості для розвитку кар’єри та навчання, залучення і розвиток талантів, цінності компанії, благополуччя співробітників/-ниць, робоче середовище та ін.

"Теперішній непростий період вимагає підвищеної уваги до людей. Ми пишаємося тим, що результати оцінювання нашої компанії відповідають найкращим стандартам Top Employers Institute на 85,97%. За деякими критеріями ми впоралися навіть краще ніж інші сертифіковані компанії у Європі, проте є й простір для вдосконалення. Завдяки незалежній сертифікації ми змогли підтвердити, що в METRO працівників/-ниць цінують як частину великої команди, де будується культура відкритості й взаємоповаги, а досягнення кожного визнаються і підтримуються", - зазначила Анна Толмачова, директорка з персоналу METRO Україна.

Серед іншого, METRO була відзначена у таких категоріях, як мета й цінності компанії, винагорода та визнання співробітників, можливості для навчання та розвитку кар’єри та інші. Деякі практики в цих сферах компанія реалізовує на вищому рівні, ніж у більшості сертифікованих роботодавців.

Міжнародний Top Employers Institute існує понад 30 років і щорічно відзначає компанії, які забезпечують найкращі умови для професійного та особистісного зростання співробітників/-ниць, а також дотримуються високих стандартів розвитку персоналу. За час роботи Top Employers Institute було сертифіковано понад 1600 компаній у 120 країнах на п'яти континентах.

Підходи до аудиту HR-практик у межах сертифікації щороку змінюються з урахуванням останніх тенденцій, тож METRO змогла отримати звання Top Employer ("Топроботодавець") завдяки успішним сучасним практикам, як-от розвиток всеосяжної безбар'єрності та інклюзивності, впровадження різноманітних, доступних навчань із фокусом на інноваційність та діджитальність, підтримання культури етичного ведення бізнесу, фокус на різноманітності та збалансованості бенефітів, які дозволяють формувати персоналізовані пропозиції, та інші.

Щоб дізнатися більше про Top Employers Institute та сертифікацію Top Employer, будь ласка, перейдіть за посиланням: www.top-employers.com.