ua en ru
Пн, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Метро у Києві змінило інтервали руху поїздів: подробиці

Київ, Понеділок 02 жовтня 2023 08:36
UA EN RU
Метро у Києві змінило інтервали руху поїздів: подробиці Фото: метро у Києві змінило інтервали руху поїздів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Інтервали між поїздами столичного метрополітену з 2 жовтня буде зменшено в години пік, і між ними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київського метрополітену.

Середній проміжок часу між поїздами в годину пік складатиме 02:30 - 03:00 хв., у між пік час очікування поїзда - 05:00 - 05:30 хв.

Інтервали у вихідні дні наразі залишаються без змін, поїзд прибуватиме кожні 6-7 хвилин.

"Зміни у графіку руху поїздів дозволять забезпечити більш комфортну поїздку для пасажирів, оскільки у вересні середньодобові перевезення в будні дні становлять понад 800 тисяч, а у вихідні дні - понад 500 тисяч. Однак зазначимо, це все досить низький показник для інфраструктури київського метрополітену", - зазначили в пресслужбі.

Там також нагадали, що під час оголошення сигналу "повітряна тривога" рух поїздів, як і раніше, здійснюватиметься лише на підземних ділянках, а на наземній - призупинятиметься. Усі 46 підземних станцій працюють у режимі укриття цілодобово.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ метро
NEWS
Збиті дрони і влучання: що відомо про нічну атаку
Збиті дрони і влучання: що відомо про нічну атаку
DAILY
Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського
РБК-Українаінформаційне агентство Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського