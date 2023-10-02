Метро у Києві змінило інтервали руху поїздів: подробиці

Інтервали між поїздами столичного метрополітену з 2 жовтня буде зменшено в години пік, і між ними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київського метрополітену.

Середній проміжок часу між поїздами в годину пік складатиме 02:30 - 03:00 хв., у між пік час очікування поїзда - 05:00 - 05:30 хв.

Інтервали у вихідні дні наразі залишаються без змін, поїзд прибуватиме кожні 6-7 хвилин.

"Зміни у графіку руху поїздів дозволять забезпечити більш комфортну поїздку для пасажирів, оскільки у вересні середньодобові перевезення в будні дні становлять понад 800 тисяч, а у вихідні дні - понад 500 тисяч. Однак зазначимо, це все досить низький показник для інфраструктури київського метрополітену", - зазначили в пресслужбі.

Там також нагадали, що під час оголошення сигналу "повітряна тривога" рух поїздів, як і раніше, здійснюватиметься лише на підземних ділянках, а на наземній - призупинятиметься. Усі 46 підземних станцій працюють у режимі укриття цілодобово.