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Метро в Киеве изменило интервалы движения поездов: подробности

Киев, Понедельник 02 октября 2023 08:36
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Метро в Киеве изменило интервалы движения поездов: подробности Фото: метро в Киеве сменило интервалы движения поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Интервалы между поездами столичного метрополитена со 2 октября будут уменьшены в часы пик, и между ними.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

Средний промежуток времени между поездами в час пик будет составлять 02:30 - 03:00 мин., между час пик ожидания поезда - 05:00 - 05:30 мин.

Интервалы в выходные дни остаются без изменений, поезд будет прибывать каждые 6-7 минут.

"Изменения в графике движения поездов позволят обеспечить более комфортную поездку для пассажиров, поскольку в сентябре среднесуточные перевозки в будние дни составляют более 800 тысяч, а в выходные - более 500 тысяч. Однако отметим, это все достаточно низкий показатель для инфраструктуры киевского метрополитена", - отметили в пресс-службе.

Там также напомнили, что во время объявления сигнала "воздушная тревога" движение поездов по-прежнему будет осуществляться только на подземных участках, а на наземном будет приостанавливаться. Все 46 подземных станций работают в режиме укрытия круглосуточно.

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