Метро в Киеве сегодня работает в режиме перевозок: названы станции
По состоянию на 7 апреля в Киеве метрополитен продолжает работу в режиме перевозок. Поезда будут курсировать с 07:30 до 19:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".
Да, поезда будут курсировать:
- Красная линия: от станции "Шулявская" до станции "Театральная".
- Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки".
- Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор".
Пересадочные узлы "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта", а также "Золотые ворота" и "Театральная" - работают.
"Майдан Незалежности" и "Кловскую" поезда проезжают без остановки.
Средний интервал движения поездов на линиях - 1 час.
При этом график работы может оперативно меняться при необходимости.
В пресс-центре отмечают, что подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей в качестве укрытия.
Напомним, ранее стало известно, что в Киеве метрополитен с 6 апреля будет начинать свою работу на час раньше.
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