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Метро в Киеве сегодня работает в режиме перевозок: названы станции

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Киев, Четверг 07 апреля 2022 08:33
Метро в Киеве сегодня работает в режиме перевозок: названы станции Фото: метро в Киеве сегодня работает в режиме перевозок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на 7 апреля в Киеве метрополитен продолжает работу в режиме перевозок. Поезда будут курсировать с 07:30 до 19:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

Да, поезда будут курсировать:

  • Красная линия: от станции "Шулявская" до станции "Театральная".
  • Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки".
  • Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор".

Пересадочные узлы "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта", а также "Золотые ворота" и "Театральная" - работают.

"Майдан Незалежности" и "Кловскую" поезда проезжают без остановки.

Средний интервал движения поездов на линиях - 1 час.

При этом график работы может оперативно меняться при необходимости.

В пресс-центре отмечают, что подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей в качестве укрытия.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве метрополитен с 6 апреля будет начинать свою работу на час раньше.

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