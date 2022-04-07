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Метро в Києві сьогодні працює в режимі перевезень: названо станції

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Київ, Четвер 07 квітня 2022 08:33
Метро в Києві сьогодні працює в режимі перевезень: названо станції Фото: метро в Києві сьогодні працює в режимі перевезень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на 7 квітня в Києві метрополітен продовжує роботу в режимі перевезень. Потяги курсуватимуть з 07:30 до 19:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київський метрополітен".

Так, поїзди курсуватимуть:

  • Червона лінія: від станції "Шулявська" до станції "Театральна".
  • Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки".
  • Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір".

Пересадочні вузли "Площа Льва Толстого" та "Палац спорту", а також "Золоті ворота" та "Театральна" - працюють.

"Майдан Незалежності" та "Кловську" поїзди проїжджають без зупинки.

Середній інтервал руху поїздів на лініях - 1 година.

При цьому графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

У прес-центрі зазначають, що підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві метрополітен з 6 квітня починатиме свою роботу на годину раніше.

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