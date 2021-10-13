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Метро в Києві може обмежити роботу 15 жовтня: названо причину

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Київ, Середа 13 жовтня 2021 10:21
Метро в Києві може обмежити роботу 15 жовтня: названо причину Фото: метро в Києві може обмежити роботу (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Метро в Києві може обмежити роботу 15 жовтня. На НСК "Олімпійський" буде футбольний матч.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

У п'ятницю у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 17:00) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Зоря" (Луганськ), можливі деякі зміни у роботі столичного метро.

Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

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