Метро в Киеве: какими станциями на сегодня курсируют поезда
По состоянию на сегодня, 11 апреля столичное метро работает в режиме перевозок. Однако пока поезда не курсируют со станции "Лесная" до "Крещатик".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.
Так, без остановки поезда проследуют станции "Майдан Незалежности" и "Кловская".
Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" - "Театральная", "Площадь Льва Толстого" - "Дворец Спорта".
Как курсируют поезда в метро
Красная линия: от ст. "Академгородок" до ст. "Театральная";
Синяя линия: от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки";
Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".
Метрополитен работает с 07:30 до 19:00. Средний интервал движения поездов на линиях составляет ориентировочно 1 час.
В пресс-центре напоминают, что график работы может оперативно меняться при необходимости. Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие.
Напомним, сегодня в Киеве открыли Южный мост для всего транспорта. Теперь транспортное сообщение через Днепр осуществляется тремя мостами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.