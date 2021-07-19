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Метро Киева возобновило работу после ливня

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Киев, Понедельник 19 июля 2021 16:01
Метро Киева возобновило работу после ливня Фото: метро Киева возобновило работу после ливня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Метро в Киеве возобновило работу в обычном режиме. Станция "Берестейская", которую затопило во время обрушившегося на столицу ливня, открыта для пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу киевского метрополитена.

"Станцию "Берестейскую" открыто для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме", - отметили в пресс-службе.

Напомним, станцию "Берестейскую" на красной линии закрыли из-за угрозы подтопления. Вход закрыли герметизатором, чтобы вода не попала на станцию. Сотрудники подземки устраняли последствия непогоды.

Фото: сотрудники киевского метрополитена устраняют последствия подтопления станции "Берестейской" (facebook.com/kyivmetro)

Отметим, 19 июля в Киеве резко ухудшилась погода. В течение получаса на столицу обрушилась двухнедельная норма осадков. Ливень привел к сбою работы транспорта и вызвал пробки на дорогах города.

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