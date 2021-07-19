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Метро Києва відновило роботу після зливи

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Київ, Понеділок 19 липня 2021 16:01
Метро Києва відновило роботу після зливи Фото: метро Києва відновило роботу після зливи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Метро в Києві відновило роботу в звичайному режимі. Станція "Берестейська", яку затопило під час зливи, що обрушилася на столицю, відкрита для пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київського метрополітену.

"Станцію "Берестейську" відкрито для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі",- зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, станцію "Берестейську" на червоній лінії закрили через загрозу підтоплення. Вхід закрили герметизатором, щоб вода не потрапила на станцію. Співробітники підземки усували наслідки негоди.

Фото: співробітники Київського метрополітену усувають наслідки підтоплення станції "Берестейської" (facebook.com/kyivmetro)

Зазначимо, 19 липня в Києві різко погіршилася погода. Протягом півгодини на столицю обрушилася двотижнева норма опадів. Злива призвела до збою роботи транспорту і викликала затори на дорогах міста.

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