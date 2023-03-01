Metro, Auchan і не тільки. Подоляк розповів про компанії в РФ, на які треба накласти санкції

За його словами, окремі сили в Європі можуть удавати, що гроші - це гроші, а вбивства - це вбивства, але так не вийде. Ці сили хотіли б, аби РФ залишилась партнером на міжнародному ринку.

"Є низка європейських компаній, які досі об'ємно працюють в Росії та отримують там надприбутки. І це виглядає, м'яко кажучи, трохи дивно. Тому, безумовно, є ще чимало компаній, на кого треба накладати санкції", - йдеться у заяві.

До списку цих компаній він зарахував Metro, Auchan та Raiffeisen bank. Подоляк додав, що вони сплачують податки у бюджет та фінансують війну проти України.

Радник керівника Офісу президента зазначив, що пришвидшити завершення війни в Україні можна двома шляхами. Мова йде про надання ЗСУ необхідної зброї, а також зменшення джерел фінансування цієї війни для РФ. Подоляк додав, що про це треба прямо говорити, називати чітко ті компанії, які сплачують податки в РФ, і на які треба накласти санкції.