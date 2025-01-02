Метою хакерської атаки Китаю на Мінфін США був санкційний офіс, - WP

Посилаючись на неназваних офіційних осіб США, Washington Post повідомила, що хакери зламали Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) та Управління фінансових досліджень, а також атакували офіс міністра фінансів США Джанет Єллен.

Як зазначає видання, ця атака відображає рішучість Пекіна отримати розвіддані про свого найбільш значущого суперника в глобальній боротьбі за владу і вплив.

Чиновники заявили, що основною сферою інтересу китайського уряду є китайські організації, щодо яких уряд США може розглянути можливість введення фінансових санкцій.

Раніше цього тижня Мінфін у листі Конгресу повідомив, що хакери вкрали несекретні документи під час "великого інциденту". При цьому не уточнювалося, які саме користувачі або департаменти постраждали.

У листі Міністерства фінансів США йшлося, що хакери зламали стороннього постачальника послуг кібербезпеки BeyondTrust.

Китайські фірми, приватні особи та організації часто стають об'єктом санкцій США, які Вашингтон використовує як ключовий інструмент своєї зовнішньої політики щодо Пекіна.

Сполучені Штати вважають Китай своїм найбільшим викликом у зовнішній політиці, і минулого місяця глава Мінфіну Джанет Єллен заявила, що Вашингтон не відкидає санкцій проти китайських банків, оскільки він прагне скоротити доходи Росії від постачань нафти й обмежити доступ до закордонних постачань для підживлення своєї війни проти України.