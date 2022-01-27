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Методика использования температурных коэффициентов устарела и требует пересмотра, – АГРУ

Автор: Мария Тарарыева

Методика использования температурных коэффициентов при приведении газа к стандартным условиям, которую утвердили 18 лет назад, утратила свою актуальность и должна быть пересмотрена.

Об этом заявил председатель Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов в интервью "Интерфакс-Украина".

"Есть вопрос об актуальности величины температурных коэффициентов. Пока используются коэффициенты, утвержденные 18 лет назад, в старой методике. Конечно, среднесуточная температура изменилась", – заявил Сенектутов.

Эксперт считает, что следует изменить подход: когда коэффициент приведения объемов газа к стандартным условиям устанавливается для всей области. К тому же нельзя исключать, что средние температуры в Украине постепенно меняются.

По его словам, в Украине есть наработки по утверждению научной методологии для приведения газа к стандартным условиям по бытовым счетчикам, которые учитывают нынешние условия. Например, расчеты приведения объемов газа могут происходить исходя из фактических температур атмосферного воздуха, регистрируемых на метеостанциях Гидрометцентра.

Также он отметил, что в общей сложности, их насчитывается около 300 по всей стране. Это позволит произвести более точный коммерческий учет газа по отношению к каждому потребителю. А не действовать одинаково по отношению ко всем потребителям отдельного региона, ведь температурные условия могут существенно отличаться даже внутри одной области. Применение подобной методики позволит формировать основу ежедневных фактических температур и объемов потребления. И осуществлять на их основе более точные данные об объемах фактического потребления для дальнейшего перевода в энергетические единицы.

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АГРУГаз