Меткомбинаты Украины изготовили для армии 35 тысяч противотанковых ежей

Металлургические предприятия группы "Метинвест" Рината Ахметова предоставили металл и изготовили для нужд обороны 35 тысяч противотанковых ежей, которыми по словам руководства компании "украинцы встречают агрессора вместо цветов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Еще месяц назад мы с гордостью говорили, что самые красивые стальные сооружения Украины сделаны из стали "Метинвеста". Сегодня мы и наши партнеры изготавливаем из стали не такие изящные объекты. Они просты, но убедительны. Украинские города встречают захватчиков не с цветами, а с ежами и цепями", - рассказывает Юрий Рыженков, генеральный директор "Метинвест".

По его словам, компания начала помогать ВСУ и территориальной обороне по всей Украине с первых дней войны. Кроме металла для ежей, на базе "Метинвест" СМЦ изготавливают шипованные Цепи против колесной техники и противодесантные ежи.

Также из стали "Метинвеста" делают буржуйки и печи для отопления и разогрева пищи на блокпостах. А для постройки блокпостов компания предоставила более 600 тонн песка и щебня, 2,1 тысячи железобетонных блоков и 60 плит, лесоматериалы.

Как сообщалось, в интервью американскому Forbes Ринат Ахметов заявил, что вместе со всеми украинцами ждет на победу в войне, которую развязала Россия, и не пожалеет денег для восстановления страны.

Напомним, ранее для защиты воинов Украины компания выделила 10 миллионов евро на приобретение бронежилетов, касок и аптечек.

Закупка будет проходить в несколько этапов. В рамках первого этапа "Метинвест" приобрел 2 800 бронежилетов третьего и четвертого уровней защиты, произведенных в Польше, и 500 армейских аптечек производства Турции.

На втором этапе также будут приобретены бронежилеты, медицинские аптечки и защитные каски для теробороны. Первая партия уже направляется в Украину и в ближайшее время будет предоставлена силам территориальной обороны.