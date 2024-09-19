В "Метінвісті" розповіли про переваги підземного госпіталю

"Ідея створити підземний шпиталь виникла, коли наші «криївки» медики почали використовувати як маленькі стабілізаційні пункти на передній лінії. До цього стабпункти базувалися в сільських хатах, і їх часто знищували. Тоді медики почали використовувати наші "криївки", щоб закопатися під землю й убезпечити себе", - каже Мироненко.

Коли компанія "Метінвест" зробила перші командні пункти рівня оперативно-тактичного угруповання, фахівці почали міркувати, як реалізувати такий проєкт і для медичних сил, щоб надавати допомогу бійцям до того, як вони доїдуть до лікарні й отримають хірургічні чи інші послуги. Так народився підземний шпиталь площею 500 квадратних метрів. Його побудували в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова".

"Фактично ми виконали все - від етапу проєктування та фінансування, до будівництва споруди й часткового забезпечення медичним обладнанням. Частину спеціалізованого військового обладнання неможливо купити на відкритому ринку, тому його доставили медичні сили", - пояснює операційний директор "Метінвесту".

За його словами, загальна сума інвестицій у безпеку наших військових становила 20 млн грн, з яких 7 млн грн витрачено на медичне обладнання, а 13 млн грн - на металеві споруди, ліс, будівельні роботи й облаштування інфраструктури.

Головне завдання шпиталю - не просто зупинення кровотечі чи проведення стабілізаційних заходів, а надання розширеної медичної допомоги.

Також шпиталь має дві операційні кімнати, в яких можуть виконувати хірургічні втручання. Також є кімнати, де люди очікують на евакуацію після наданої медичної допомоги.

"Головні переваги шпиталю - ближче розташування до лінії фронту, прихованість і маскування: шпиталь облаштовано так, що під землю заїжджає навіть повноцінна вантажівка, і її не видно. І, безумовно, це захист медиків, адже шпиталь розташований на глибині 6 метрів під землею", - пояснює Мироненко.

Крім того, шпиталь повністю забезпечено всіма комунікаціями: шпиталь під'єднаний до загальної електромережі, та має два резервні генератори. Вода є 24/7, і подається з власної свердловини. Також є септик, куди йдуть стоки. Обладнано душ та туалет.

"Всі зручності розташовані у безпеці під землею. Крім того, є зв’язок, РЕБ, інтернет, Wi-Fi. До речі, перша ознака в медиків, що з бійцем все буде гаразд, це коли він питає пароль від Wi-Fi", - сміється Мироненко.

Він також уточнив, що у майбутньому проєкт буде масштабовано: наразі триває стадія визначення кооперації та тиражування.

"Цей зразок був повністю зроблений за наш кошт. Зараз ми плануємо певну кооперацію, де ми будемо, наприклад, робити все оснащення для шпиталю, а Міноборони з керівництвом медичних сил відповідатиме за медичне обладнання. Сталі в нас вистачить", - зауважив Мироненко.