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В "Метінвесті" розповіли про перший підземний шпиталь, побудований на глибині 6 метрів

Середа 11 вересня 2024 14:25
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В "Метінвесті" розповіли про перший підземний шпиталь, побудований на глибині 6 метрів Фото: в "Метінвесті" розповіли про перший підземний шпиталь, побудований на глибині 6 метрів (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Україна повинна масштабувати підземне будівництво як одну з ключових стратегій своєї обороноздатності. Гарний приклад - це підземний шпиталь, побудований на глибині 6 метрів.

Про це заявив представник “Сталевого фронту” Ріната Ахметова і операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Мироненко, впевнений, що Україна повинна масштабувати підземне будівництво як одну з ключових стратегій своєї обороноздатності.

"Перші шпиталі були створені на базі звичайних 'криївок' і використовувалися як стабілізаційні пункти першого рівня", - розповідає Мироненко, маючи на увазі перші сталеві укриття для бійців, які “Сталевий фронт” почав виготовляти ще у 2022-му.

За його словами, такі укриття допомагають зберегти життя військовим, оскільки знаходяться неподалік від лінії фронту, але при цьому захищають їх від обстрілів. У вересні 2024-го ініціатива представила унікальну конструкцію – перший в Україні підземний шпиталь із шести таких криївок, з’єднаних радом, який компанія створила разом з Медичними силами "Схід". Він знаходиться на глибині шість метрів і може приймати до 100 поранених бійців за добу.

Кошторис будівництва склав 20 млн гривень, більшу частину з яких пішло на медичне обладнання.

"Якщо дивитися на перспективу, то ми будемо патентувати наші розробки й можливо потім розглянемо цей напрямок бізнесу. В принципі йдуть обговорення з державою, як ми будемо тиражувати ці розробки. Поки що все йде до того, що ми надаватимемо наші металовироби під шпиталі, а держава буде забезпечувати медичним обладнанням. Бо 20 подібних шпиталів це 400 млн гривень, що досить суттєво для нас, враховуючи в якому фінансовому стані знаходиться компанія", – зазначає Мироненко.

Компанія планує подальше розширення подібних проектів, включно з укриттями для операторів дронів, командними пунктами та фортифікаційними спорудами.

"Ми розглядаємо підземне будівництво як інвестицію в безпеку країни, в підвищення обороноздатності", - підкреслює він.

Мироненко також наголошує на необхідності впровадження нових будівельних норм для України, адже навіть після війни Росія лишатиметься постійною загрозою.

"Я думаю, що будуть змінені будівельні норми. Всі будівництва повинні мати обов’язкові бомбосховища, підземні споруди, де люди зможуть укриватися", - підкреслив він.

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