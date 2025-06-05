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У "Метінвесті" розповіли про нові вимоги Євросоюзу до українських компаній

Україна, Четвер 05 червня 2025 15:14
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У "Метінвесті" розповіли про нові вимоги Євросоюзу до українських компаній Фото: у "Метінвесті" розповіли про нові вимоги Євросоюзу до українських компаній (metinvestholding.com)
Автор: Сергій Новіков

Український бізнес стикається з новими викликами. Євросоюз запроваджує жорсткіші вимоги до звітності зі сталого розвитку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Метінвест".

Зокрема, тепер наявність ESG-практик (екологія, соціальна відповідальність та корпоративне управління) стає не просто перевагою, а обов’язковою умовою для роботи на ринку ЄС.

ESG - це комплекс підходів, які враховують вплив компанії на довкілля, відповідальність перед суспільством та прозоре корпоративне управління. Дотримання цих принципів допомагає знизити ризики, пов’язані з охороною довкілля, безпекою працівників і дотриманням екологічних стандартів, а також з якістю корпоративного управління, що впливає на стійкість і фінансову стабільність бізнесу, каже менеджерка з питань ESG та сталого фінансування Метінвесту Кристина Руснак. Досвідом компанії з упровадження ESG-практик вона поділилася на тренінгу від Федерації роботодавців України (ФРУ) та Конфедерації данської промисловості (Danish Business Association).

Додатковим стимулом для українських компаній модернізуватися є регуляторні вимоги Євросоюзу щодо нефінансової звітності, введення вуглецевого податку на імпорт продукції з високими викидами CO₂ (CBAM) та інші ініціативи. До того ж, міжнародні та українські банки, інвестиційні фонди дедалі частіше враховують ESG-фактори при ухваленні рішень про фінансування, каже Руснак.

За словами Кристини Руснак, перший крок у впровадженні ESG - це оцінка суттєвих тем: як діяльність компанії впливає на довкілля та людей, і як ці сфери, своєю чергою, позначаються на бізнесі. У компанії вже готуються до нової звітності ЄС: після визначення суттєвих тем обирають показники, за якими відстежують і показують прогрес у кожному напрямі ESG. Наприклад, в екологічному блоці звітують про обсяги вуглецевих та інших викидів, споживання енергії, води та інвестиції в природоохоронні заходи.

"В умовах війни особливе значення має соціальна відповідальність: Метінвест вже спрямував понад 250 млн доларів на підтримку ЗСУ, гуманітарні проєкти та допомогу цивільним", - сказала Кристина Руснак.

Такі дані компанія щороку публікує у звіті на її сайті за міжнародними стандартами GRI, SASB (звітність про екологічні, соціальні та управлінські ризики та можливості, що можуть впливати на фінансові результати компанії) і рекомендаціями TCFD (для розкриття кліматичних ризиків і впливу компаній на зміну клімату).

Також компанія регулярно аналізує ESG-ризики та впроваджує заходи для їхнього зниження. Серед нових - кліматичні ризики (такі як CBAM та зміна клімату), а також дефіцит кадрів через війну. У відповідь на ці виклики Метінвест посилює систему управління кліматичними ризиками, досліджує низьковуглецеві технології та ініціативи з декарбонізації. Також компанія розвиває програми з управління персоналом, зокрема підвищує зарплати, розширює ініціативи підтримки працівників, впроваджує програми для ветеранів.

Що відомо про "Метінвест"

Нагадаємо, "Метінвест" Ахметова включили до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти в Україні. Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 мільярдів грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

Зокрема, група "Метінвест" визнана лідером за обсягом інвестицій в енергетичну незалежність серед 20 українських компаній, які розвивають власну генерацію.

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Метінвест Рінат Ахметов
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