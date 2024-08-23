У "Метінвесті" розповіли, як жінки руйнують стереотипи і обіймають традиційно чоловічі посади в шахтах

"Їхня допомога величезна, оскільки багато чоловіків пішли воювати й більше не можуть працювати", - зазначив заступник директора шахти ДТЕК Сергій Фараонов.

За його словами, мобілізували близько 1000 чоловіків-працівників шахти, а це приблизно п’ята частина всього персоналу. Щоб компенсувати цей дефіцит, шахта прийняла на роботу 330 жінок.

"Збільшення кількості жінок у робочих професіях особливо помітне в гірничодобувній промисловості. Тепер їх можна часто зустріти в ліфтових шахтах, які спускають працівників на глибину. Вони кажуть: пішли працювати на шахту в Покровську, яка належить Групі Метінвест, тому що компанія пропонувала стабільну роботу в умовах зруйнованої війною економіки", - пише видання.

Компанії також намагаються залучити більше жінок на ринок праці за допомогою навчальних програм. Так, шахта в Покровську на початку цього року започаткувала програму, що дала змогу 32 жінкам працювати під землею.

"Шведська громадська організація Reskilling Ukraine пропонує пришвидшені навчальні курси для жінок, які бажають стати водійками вантажівок. Цього року подали заявки понад 1000 жінок, але організація має кошти на навчання лише 350", - підкреслила координаторка програми Олександра Панасюк.