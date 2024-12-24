У "Метінвесті" озвучили сценарії на випадок падіння Покровська

Він нагадав, що Покровська шахта знаходиться не в самому місті, а трохи на околиці, і вона має величезне значення для всієї української металургії.

"Росіяни теж чудово розуміють її важливість. І те, з якими темпами вони просуваються біля Покровська, нас деколи вражає. Недавно в нас не приїхала ціла зміна з сусіднього села, бо воно було захоплене", - каже Водовіз.

Довкола одного з майданчиків покровської шахти у Піщаному, який нещодавно перестав працювати, вже йдуть бойові дії, каже експерт.

"Це єдина шахта коксівного вугілля в Україні, яка живить вугіллям і наші заводи, і АрселорМіттал, і ДМЗ. Тобто, всю металургію, яка залишилася в Україні. Якщо Покровська шахта буде окупована ворогом або підірвана, як вже сталося з частиною державних шахт в регіоні, нам треба буде везти вугілля морем. А це невигідно економічно. Тому зараз і в нас, і в наших колег-металургів велика дилема - що ми робитимемо, якщо Покровськ упаде?", - зауважив Водовіз.

Він розповів, що компанія намагається перевезти працівників у Дніпропетровську область, де будує для них тимчасове житло. Але не всі хочуть виїжджати.

"Тож, сьогодні є відчуття, що ми будемо згадувати 2023−2024, як хороші роки. Тому що та інфраструктура, яку захопила РФ на Сході, те, що вже знищено, розбомблено вже зараз — це колосальні гроші на відновлення. Ми точно не зможемо в якийсь короткий проміжок часу відновити цю інфраструктуру, щоби вона приносила додатковий ВВП, додаткову додану вартість", - резюмував експерт.

Раніше видання Bloomberg заявило, що союзники Києва мають виконати свої обіцянки, і якомога швидше надати Україні всю ту допомогу, яку вона потребує, щоб не дати РФ захопити Покровськ.

Крім видобутку коксівного вугілля, це місто є ціллю з багатьох причин: це важливий залізничний та автомобільний вузол для забезпечення українських оборонних ліній, а також одне з останніх міст, що залишилися під контролем України в Донецькій області. Тим часом Європа і США багато обіцяють, але не виконують майже нічого з обіцяного, вказує видання.