"Метинвест" заявляет, что никогда не будет работать в российской оккупации, - Reuters

Группа "Метинвест" никогда не будет работать в условиях российской оккупации несмотря на то, что более трети украинских металлургических мощностей находятся на территории Мариуполя, который более месяца находится в осаде российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reutars .

Два крупнейших металлургических комбината - Ильича и Азовсталь - в начале войны были переведены в режим горячей консервации для защиты оборудования и предотвращения аварий. Предприятия были повреждены в результате боевых действий, однако оценить ущерб на данный момент невозможно.

"Мы верим в победу Украины и планируем возобновить производство после окончания боевых действий. Металлургические предприятия Метинвеста никогда не будут работать под российской оккупацией", - гворится в сообщении компании.

Напомним, за неделю до начала войны Ринат Ахметов заявил, что "Метинвест" планирует инвестировать в текущем году 1 млрд долларов в модернизацию и новые производственные мощности в Мариуполе.