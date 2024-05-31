"Метінвест" заплатив за два роки 35 млрд грн податків, і планує "зелену" трансформацію, - Риженков

"Ще на початку війни на сході головний офіс компанії Метінвест переїхав з Донецька до Києва. У 2017 році компанія втратила Єнакіївський металургійний завод, Харцизький трубний завод і "Краснодонвугілля". А у 2022 році росіяни знищили два найбільші комбінати Групи в Маріуполі — "Азовсталь" та ММК імені Ілліча. Під окупацією опинився й Авдіївський коксохімічний завод. Це стало потужним ударом для "Метінвесту", - заявив Риженков.

Під час війни пріоритети компанії змінилися: якщо до повномасштабного вторгнення компанія виділяла кошти на соціальну інфраструктуру, освіту, спорт і культуру, то зараз – підтримує армію, надає гуманітарну допомогу та опікується співробітниками, ветеранами і безпекою громад.

"Попри всі втрати, "Метінвест" є одним із найбільших донорів ЗСУ та опорою України. Компанія спрямувала на допомогу країні та її громадянам 6 млрд грн, з яких понад 2,9 млрд грн — на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова. Також, навіть в умовах війни, компанії вдається випускати нову продукцію: за два роки вона налагодила виробництво близько 50 видів нових продуктів", - зазначив СЕО Метінвесту.

За його словами, зростання виробничих потужностей та експорту позначилося на сплаті податків, які дають змогу забезпечувати потреби фронту. Зокрема, за два останні роки "Метінвест" сплатив понад 35 млрд грн податків і зборів до українського бюджету, а за I квартал 2024 року - подвоїв показники минулого року.

"Наступне ж десятиліття стане періодом інновацій. Метінвест зміг не просто пристосуватися до роботи під час війни, а й будує плани на безвуглецеве майбутнє – зокрема, завод із виробництва зеленої сталі в Італії. Він має компенсувати втрату маріупольського виробництва, і збільшити завантаженість українських гірничо-збагачувальних комбінатів. Крім того, він стане пілотним проєктом для майбутньої зеленої трансформації підприємств компанії в Україні", - додав Риженков.

Зелена стратегія групи передбачає модернізацію українських меткомбінатів "Каметсталі" й "Запоріжсталі", а ГЗК планується переобладнати під виробництво високоякісних окатків. Це потребуватиме значних інвестицій у перспективі 5‑10 років після завершення війни.

"Модернізовані підприємства потребуватимуть працівників із високою кваліфікацією. У компанії бачать металургів майбутнього, що керуватимуть великими програмованими машинами, як сучасні оператори дронів. Тому вже два роки працює власний університет компанії "Метінвест Політехніка", який цього року випустив перших фахівців. Освіта європейської якості стане значним внеском у розвиток молодих людей, орієнтованих на відбудову України", - резюмував Риженков.