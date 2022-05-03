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"Метинвест" закупила для ВСУ двадцать тысяч турникетов

Новина українською →
Вторник 03 мая 2022 16:58
"Метинвест" закупила для ВСУ двадцать тысяч турникетов Фото: "Метинвест" закупила для ВСУ двадцать тысяч турникетов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компания "Метинвест" закупила и передала украинским бойцам 20 тысяч турникетов. Восемь тысяч уже получили медики сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника председателя Киевской областной военной администрации Олега Матвиенко.

"Мы запросили помощь, потому что была потребность в турникетах у Вооруженных сил. Ринат Леонидович отнесся очень серьезно к этому вопросу: быстро отреагировали, закупили и передали. Сегодня передаем этот груз медицинской службе сухопутных войск", - рассказал он.

Медики уточняют: такие турникеты накладываются на открытые участки верхних и нижних конечностей и являются очень эффективными.

"Они помогают в кратчайшие сроки остановить кровотечение и спасти жизнь. Их очень мало, эффективных - тоже очень мало, поэтому эти турникеты очень нам помогут", - рассказывает врач.

Напомним, ранее "Метинвест" также закупил и передал бронестали на около 100 тысяч бронежилетов, а также тепловизоры, каски и аптечки.

Также компания закупила для украинских больниц медпрепаратов на сумму почти 9 миллионов гривен. Список препаратов был согласован с Минздравом.

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Метинвест Вооруженные силы Украины
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