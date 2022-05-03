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"Метінвест" закупила для ВСУ двадцять тисяч турнікетів

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Вівторок 03 травня 2022 16:58
"Метінвест" закупила для ВСУ двадцять тисяч турнікетів Фото: "Метінвест" закупила для ВСУ двадцять тисяч турнікетів (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компанія "Метінвест" закупила та передала українським бійцям 20 тисяч турнікетів. Вісім тисяч вже отримали медики сухопутних військ збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Київської обласної військової адміністрації Олега Матвієнка.

"Ми запросили допомогу, бо була потреба в турнікетах у Збройних сил. Рінат Леонідович віднісся дуже серйозно до цього питання: швидко відреагували, закупили та передали. Сьогодні передаємо цей вантаж медичній службі сухопутних військ", - розповів він.

Медики уточнюють: такі турнікети накладаються на відкриті ділянки верхніх та нижніх кінцівок і є дуже ефективними.

"Вони допомагають у найкоротші терміни зупинити кровотечу і врятувати життя. Їх дуже мало, ефективних - теж дуже мало, тому ці турнікети дуже нам допоможуть", - розповідає лікар.

Нагадаємо, раніше Метінвест також закупив та передав бронесталі на близько 100 тисяч бронежилетів, а також тепловізори, каски та аптечки.

Також компанія закупила для українських лікарень медпрепаратів на суму майже 9 мільйонів гривень. Список препаратів був узгоджений з МОЗ.

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Метинвест Збройні сили України
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