"Метінвест" закликав не підвищувати тарифи УЗ та запропонував вихід

Зростання собівартості

За його словами, за рік собівартість виробництва компанії зросла приблизно на 30%. Основними причинами стали логістика та подорожчання електроенергії.

Особливо сильно на витрати вплинула блокада морських портів: через неї компанія втратила можливість експортувати близько 1,5 млн тонн залізорудної продукції щомісяця.

Крім того, після зупинки Покровської вугільної групи, "Метінвест" змушений імпортувати близько 250 тис. тонн коксівного вугілля на місяць. Частину сировини доводиться везти залізницею або через порти Польщі та Констанцу, що збільшує логістичні витрати на 50-60%.

Підвищення тарифів УЗ є хибним

На цьому тлі, вважає Мироненко, подальше підвищення тарифів УЗ є хибним рішенням.

"Якщо не працюють порти, не можна збільшувати вартість логістики для внутрішніх перевезень. "Укрзалізниця" фактично стріляє собі в ногу: що більше вони збільшують тарифи, то менш ефективними стають", - пояснив він.

За словами Мироненка, частина вантажів уже переходить на автомобільний транспорт, а це означає, що підвищення тарифів може ще більше скоротити вантажну базу самої "Укрзалізниці".

Нестача локомотивів у прифронтових регіонах

Окремою проблемою він назвав нестачу локомотивів у прифронтових промислових регіонах. Через безпекові ризики техніку відводять далі від Дніпра та Запоріжжя, що ускладнює стабільне вивезення вантажів.

Тож без системного рішення може настати момент, коли "Укрзалізниця" фізично не зможе забезпечувати необхідні обсяги перевезень.

Необхідність окремого плану

На його думку, Україні потрібен окремий план роботи залізниці у воєнних умовах. Серед рішень, які він навів - максимальне використання власних локомотиворемонтних потужностей УЗ, контракти з підприємствами ЄС та міжнародне грантове фінансування на закупівлю нових локомотивів.

Окремо Мироненко запропонував створити механізм за принципом "залізничного Рамштайну" - для консолідації допомоги партнерів у вигляді локомотивів, запчастин та фінансування ремонту залізничної техніки.

За його словами, в умовах закритих портів держава має не збільшувати вартість внутрішньої логістики, а навпаки - забезпечити промисловості стабільні та доступні перевезення, щоб не допустити подальшого скорочення виробництва й експорту.