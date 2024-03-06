"Метінвест" впровадить в Україні досвід США по роботі з ветеранами

Основними особливостями американської системи по роботі з ветеранами є створення спільнот для ветеранів, та інтеграція до мирного життя не лише самих колишніх військових, але і їхніх родин. Такий підхід в Україні впроваджуватиме і компанія "Метінвест".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з повідомлення компанії.

Як зазначають в компанії, від початку повномасштабного вторгнення до лав Сил оборони України мобілізовано понад 9000 співробітників "Метінвесту". Понад 500 ветеранів вже повернулися з війни та стали до роботи.

Також група залучає нових співробітників - ветеранів ЗСУ, які раніше не працювали в компанії. Тому побудова ветеранської екосистеми та впровадження найкращих світових практик роботи з колишніми військовими є головним завданням компанії.

У межах тижневого туру топменеджери компанії познайомилися з ініціативою "Герої створюють Америку", дізналися про державно-приватне партнерство для подолання дефіциту кваліфікованих кадрів та програму для сімей ветеранів, вивчали практики JP Morgan з інклюзивності під час працевлаштування ветеранів.

Особливою подією для учасників туру стало відвідування сучасного ком’юніті-центру для ветеранів та вивчення досвіду роботи з колишніми військовими в компаніях Walmart, CVS Health, Wells Fargo, Peraton, Northrop Grumman.

На завершення навчання керівники "Метінвесту" зустрілися з Томасом Боуманом, CEO TGB Strategies Inc., колишнім заступником секретаря Міністерства у справах ветеранів США, та вивчили підходи до психологічного та ментального відновлення ветеранів від громадських організацій Avalon Action Alliance та Cohen Veterans Network.

"Це був дуже напружений навчальний тур, але вкрай корисний для кожного керівника "Метінвесту". Залучення досвіду США дало змогу під іншим кутом поглянути на довготривалі потреби та завдання бізнесу з погляду інтеграції ветеранів до цивільного життя та колективів. Глибше зрозуміти їхні потреби та форми самоорганізації. З цим досвідом ми зможемо вдосконалити наші ветеранські програми з більшим акцентом на перенавчання та адаптацію до мирного життя саме родин ветеранів. Також ми маємо створити всередині компанії екосистему, спрямовану на об’єднання, в якій поруч будуть працювати герої, що повертаються з фронту, та герої виробництва, які продовжували працювати попри ракетні обстріли", - заявила директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Метінвесту Тетяна Петрук.