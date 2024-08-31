"Метінвест" відкрив книгу пам'яті загиблих в лавах ЗСУ співробітників

За десять років війни було мобілізовано понад 9 тисяч працівників Групи "Метінвест" Ріната Ахметова. Сотні з них віддали свої життя, захищаючи Україну від ворога в лавах Сил оборони. До Дня пам'яті захисників компанія створила меморіал своїх загиблих співробітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Сьогодні й щодня схиляємося перед подвигом полеглих воїнів, адже вони заплатили найвищу ціну на шляху до перемоги. Маємо зберегти ім’я кожного героя та героїні, які вже ніколи не повернуться додому. З теплом згадуємо їхні усмішки та роботу в сталевій команді. Пишаємося відвагою та незламністю на полі бою. З честю несемо їхні ідеї та мрії у вільне майбутнє, за яке оборонці поклали життя. Цілодобово працюємо на підприємствах, які вони любили всім серцем", - зазначили у "Метінвест".

Сторінка оновлюється та доповнюється, адже важлива кожна історія. Вшанувати пам’ять загиблих та ознайомитися з їхніми історіями можна за посиланням.

Як відомо, "Метінвест" також запроваджує на своїх підприємствах численні програми по реінтерграції ветеранів, засновані на кращих європейських практиках.

За потреби вони можуть пройти навчання чи перекваліфікацію, а також здобути вищу освіту в гірничо-металургійному університеті "Метінвест Політехніка" на пільгових умовах. Ветеранам пропонують фізичну та психологічну реабілітацію коштом компанії, а самі колективи навчають взаємодії з демобілізованими колегами.