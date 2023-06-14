"Метінвест" виділив 9 млн на психологічне відновлення дітей, що постраждали від війни

Гуманітарна ініціатива групи "Метінвест" запровадила нову програму психологічної реабілітації дітей, постраждалих унаслідок війни - Strong Generation Camp. "Метінвест" за підтримки донорів спрямовує цю програму майже 9 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Понад 400 дітей пройдуть програму відновлення в одному з найкращих оздоровчих центрів Карпат. Учасниками програми стануть діти мобілізованих до лав ЗСУ працівників "Метінвесту", співробітників - вимушених переселенців з усіх українських підприємств компанії, а також діти, що втратили близьких на війні.

На старті програми цього літа плануються три заїзди тривалістю по два тижні кожен. Перший заїзд розпочнеться в кінці червня.

На дітей чекає оздоровча програма, а також індивідуальна та групова робота з психологами, тренінги й арттерапія. Розважальна частина містить ігри, квести, майстер-класи, екскурсії до озер, гір і водоспадів, спортивні ігри та багато іншого.

Протягом усієї програми дитячих психологів консультуватимуть та супроводжуватимуть фахівці Асоціації психологів України.

"Рятуємо життя" використовує різноманітні підходи до відновлення ментального здоров’я українців, що зазнали травм війни. Ініціатива спільно з Глобальним договором ООН в Україні створює Центри психологічної реабілітації та підтримки для постраждалих мирних жителів. Наша нова програма спрямована на психологічну підтримку дітей, які через війну втратили батьків, залишили домівки чи пережили інші травматичні події. Сподіваюся, сила українських Карпат і турбота фахівців допоможуть дітям впоратися з травмами й повернути здатність радіти життю", - зазначила директор зі сталого розвитку та взаємодії з колективом групи Тетяна Петрук.

Нагадаємо, ініціативу "Рятуємо життя" група "Метінвест" створила у координації з Фондом Ріната Ахметова на початку російського вторгнення в Україну.

За 15 місяців повномасштабної війни проєкт допоміг майже 500 тисячам людей у 70 територіальних громадах. Українці отримали близько 4 200 тонн продуктів і засобів гігієни, а лікарні - медпрепарати, витратні матеріали та обладнання на 250 тисяч євро.