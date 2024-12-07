"Метінвест" спрямував 4,4 млрд грн на підтримку армії

Серед ключової допомоги - 679 мобільних укриттів ("криївок"), які можуть використовуватися як командні пункти та тимчасове житло. На базі "криївок" "Метінвест" створив перший в Україні підземний мобільний шпиталь, обладнаний сучасною медичною технікою.

У "Метінвесті" розробили унікальні захисні екрани для бронетехніки, які захищають танки від FPV-дронів. На фронт передано 246 таких комплектів для техніки різних модифікацій, включно з українськими та натівськими зразками.

Крім того, армія отримала:

7667 розвідувальних дронів

2003 тепловізори

569 автомобілів

1,5 млн літрів пального.

"Наше головне завдання - забезпечувати захисників усім необхідним. Від укриттів до сучасної техніки. Ми вже масштабували виробництво військової продукції і готові робити більше за державними замовленнями", - підкреслив операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

Щоб убезпечити бронетехніку від FPV-дронів, фахівці "Метінвесту" розробили захисні екрани для танків Т-64, Т-72, американських Abrams, БМП Bradley і вже працюють над адаптацією для Leopard 2. Металеві сітки накривають башту та моторний відсік, створюючи перешкоду для ворожих дронів. На сьогодні армія отримала 246 таких екранів, які значно підвищують шанси екіпажу та техніки залишитися неушкодженими.

Для боротьби з мінними полями "Метінвест" запустив виробництво протимінних тралів. Один трал витримує до 8-9 підривів, що дозволяє танкам продовжувати рух. На фронт уже передано 23 комплекти, але через високий попит компанія планує збільшити виробництво.

“Ми розгорнули виробництво військової продукції і плануємо його масштабувати. Налагодили постачання на передову техніки та обладнання. Щодня дбаємо про те, щоб наші працівники-воїни були забезпечені усім необхідним, а після повернення з фронту на підприємства мали гідне життя”, – розказав генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Таким чином група "Метінвест" є одним із найбільших донорів української армії серед приватних компаній. Загалом же ініціатива "Сталевий фронт Ріната Ахметова" передала на допомогу Силам оборони та на гуманітарні цілі 300 млн дол (10,6 млрд грн).