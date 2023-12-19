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"Метінвест" сподівається, що Кабмін долучить бізнес до ВПК задля збільшення обсягів виробництва

Фото: Юрій Риженков (Артем Галкін, Forbes Ukraine)
Автор: Сергей Новиков

Компанія "Метінвест" Ріната Ахметова виробляє багато продукції для військових. Водночас якщо держава створить замовлення та надасть підтримку, компанія готова розгортати додаткові потужності та забезпечувати військових продукцією у необхідному обсязі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю генерального директора "Метінвесту" Юрія Риженкова.

"Ми виробляємо багато продукції для ЗСУ - мобільні бліндажі КВСУ, мінні трали і інше обладнання. Проте зараз не можна говорити, що ця робота йде в промислових масштабах. Фактично, ми робимо це у вільний від основної роботи час. Ми зробили лише 8 мінних тралів, а армії потрібні сотні", - наголосив Риженков.

Він висловив сподівання, що український ВПК зростатиме швидше, і залучатиме до цього приватні компанії. Адже якщо компанія отримає від держави замовлення, то відкриє нові виробництва, найме співробітників, і будемо виробляти ті ж мінні трали у потрібних державі обсягах.

"Я сподіваюсь, що Олександр Камишін, Рустем Умеров зможуть долучити приватні компанії до ВПК. Я не кажу про виробництво танків, цього робити ми не можемо. Але те що ми можемо - готові робити в необхідних обсягах", - резюмував Риженков.

Нагадаємо, "Метінвест" від початку повномасштабної війни допомагає українцям та Збройним силам: на ці цілі компанія спрямувала вже 4 мільярди гривень. З цієї суми понад 2 млрд грн - допомога в рамках "Сталевого фронту".

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МетинвестВПК