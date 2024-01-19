"Метінвест" розпочав виробництво для ЗСУ сталевих штабів-бункерів

Перший сталевий штаб, розрахований на 30 військовослужбовців, вже передали Сухопутним військам України та встановили на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Конструкція розгортається та згортається за короткий час, а за правильного встановлення забезпечує захист від обстрілів артилерії будь-якого калібру.

Сталевий штаб складається з п’яти чи шести (залежно від комплектації) окремих мобільних бункерів: це сполучені між собою підземні укриття, що виконують різні функції - від житлового приміщення та санітарної зони до робочого штабу командування. Таким чином утворюється цілий підземний комплекс будівель.

Штаби обладнані всім необхідним устаткуванням: спальними місцями й робочими зонами, душовими й бойлерами, системами опалення, освітлення і зв’язку, місцями для зберігання зброї та особистих речей та електронною технікою.

"Розроблення покращених бункерів, цілих підземних комплексів - внесок "Метінвесту" та "Сталевого фронту" Ріната Ахметова в покращення побуту бійців на лінії фронту. Бо люди - це головне. Сподіваюсь, що таких КП на лінії фронту ставатиме дедалі більше, й ці "підземні містечка" стануть надійною опорою для командування військових з’єднань. У планах "Метінвесту" також є розроблення нових конфігурацій підземних сталевих комплексів для інших потреб ЗСУ. Тому ми не будемо зупинятися, допоки Україна не переможе", - прокоментував передання першого КП до ЗСУ операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

Нові командні пункти базуються на традиційній моделі бункера-"криївки", понад 330 одиниць яких вже передав "Метінвест" різним бригадам ЗСУ з 2022 року.

Конструкцію стандартного сталевого бункера допрацювали для використання у складі постійного штабу, габарити збільшили до 6 метрів завдовжки й 2,3 метра заввишки. На виготовлення однієї такої конструкції спеціалісти підприємств "Метінвесту" витрачають близько 400 годин.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни "Метінвест" спрямував на підтримку України та українців 4,8 млрд грн. З цієї суми понад 2,5 млрд грн - допомога бійцям у межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.