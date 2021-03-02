"Метинвест" разрабатывает дорожную карту на 10 лет по сокращению выбросов углекислого газа
Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа "Метинвест" разрабатывает дорожную карту на ближайшие 10 лет по сокращению выбросов углекислого газа предприятиями группы.
Об этом сообщил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков, передает УНИАН.
"Сейчас разрабатывается 10-летняя дорожная карта "Метинвеста" по сокращению выбросов CO2. Как только у нас будет понимание, каким образом мы сможем стать углеродно-нейтральной компанией, мы объявим об этом", - сказал Рыженков.
Он подчеркнул, что заявления компании в части экологии всегда подкрепляются пошаговым планом действий с конкретными показателями, которые должны быть достигнуты.
"Добрые намерения должны подкрепляться реальными шагами, которые нужно сделать для достижения этой цели, и имеющимися ресурсами, чтобы обещания не выглядели голословными. "Метинвест" берет на себя ответственность за каждое данное обещание. Все наши заявления в части экологии подкрепляются пошаговым планом действий с указанием объемов снижения выбросов и стоимости", - добавил он.
Напомним, группа "Метинвест" - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.