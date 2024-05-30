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"Метінвест" пропонує навчання та роботу для ветеранів війни

Фото: "Метінвест" пропонує навчання та роботу для ветеранів війни (metinvestholding.com)
Автор: Олександр Мороз

У компанії "Метінвест" запровадили нові програми з навчання та роботі для ветеранів війни.

Про це заявив директор департаменту корпоративних комунікацій "Метінвесту" Олег Давиденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Ті, хто повернувся, потребують адаптації до цивільного життя для себе та їхніх родин. Це питання до того, які сервіси є навколо, що має працедавець зробити для співробітника. І тут ми багато чого взяли в домашню роботу", - сказав Давиденко.

Він уточнив: останні півтора року компанія працює над створенням екосистеми, яка дає змогу ветеранам комфортно повернутися на робочі місця. Вона ґрунтується на кількох основних принципах. Перший — відповідальність, тобто за роботу з ветеранами відповідають керівники всіх ланок. Другий — системність: Метінвест впроваджує не окремі, а постійні проєкти з психологічної підтримки, додаткові медогляди, ветеранські спільноти тощо. Третій принцип — це пріоритетність. Зокрема, компанія провела опитування ветеранів щодо того, якої саме допомоги вони потребують.

"Багато людей говорять, що вони хотіли б навчатися та пройти перекваліфікацію. Тобто вони хочуть не лише зростання вгору, а й розвитку всередині компанії як спеціалістів. Більше ніж половина - це дуже велика потреба", - уточнив Олег Давиденко.

Четвертий принцип побудови екосистеми — справедливість. "Можливо, це був найперший запит від ветеранів — сприймайте нас як цивільних, не як ветеранів. Не треба особливих умов. І це допомагає їм бути частиною колективу та об’єднувати людей", — каже Давиденко.

За його словами, у компанії провели навчання для керівників, як працювати з ветеранами та запобігти конфліктам у колективі. А для колективів організували відкриті лекції, що стосуються чутливих для ветеранів тем.

"Для "Метінвесту" ветеран і його психологічний стан - не застереження, а абсолютна можливість. Людина з новими знаннями, з військовим досвідом - те, що потрібно в середовищі промислових підприємств. Ми маємо 4 тисячі вакансій і готові брати всіх. Ми чекаємо на кожного з ринку, хто готовий працювати", - підкреслив Олег Давиденко.

Він уточнив, що компанія надає можливості для працевлаштування за великим спектром інженерно-технічних спеціальностей, і за потреби можна пройти навчання, яке залежно від кваліфікації може тривати від 3-6 місяців і більше.

Як відомо, Група "Метінвест" увійшла до переліку 15 незламних компаній-роботодавців України за версією dsnews.ua. Метінвест потрапив до списку за максимальні зусилля зі збереження колективів підприємств в умовах безпрецедентних викликів, зокрема втрати значної частини активів та роботи у прифронтових регіонах.

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Метінвест